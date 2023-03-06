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НовостиОбщество6 марта 2023 9:40

Тюменская компания производила колбасу из 800 килограммов просроченного вторсырья

Россельхознадзор обнаружил просроченную колбасу в арсенале тюменского мясокомбината
Серафима Краснова
Фото: Виктория Гаврик

Фото: Виктория Гаврик

Тюменский мясокомбинат уличили в просрочке. Так, на заводе в Ялуторовском районе, который принадлежит тюменскому холдингу ARSIB, обнаружили 800 килограммов просроченной и немаркированной колбасы и мясных полуфабрикатов.

На предприятии также нашли еще 18 нарушений ветеринарного законодательства, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. По данным ведомства, просроченный товар компания планировала использовать для дальнейшей переработки.

«Установлено хранение продукции неизвестного происхождения, мясных полуфабрикатов с истекшим сроком годности, колбасной продукции без маркировки и установленных сроков годности», – говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

Специалисты ликвидировали товар в полном объеме.