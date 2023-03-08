На Пермякова в Тюмени 62-я маршрутка сбила перебегавшего на красный 9-летнего мальчика

Фото: скриншот с видео

Девятилетний мальчик попал под колеса маршрутки №62 на ул. Пермякова в Тюмени сегодня, 8 марта 2023. Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, мальчик вместе с мамой и сестрой переходил дорогу, но не успел перебежать на зеленый сигнал светофора.

В ведомстве отметили, что семья дошла до разделительной полосы, но загорелся красный свет, и мальчик побежал. Ребенок получил легкую травму.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», 5 марта на окружной дороге в Тюмени погиб 20-летний пешеход. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.