На Пермякова в Тюмени 62-я маршрутка сбила перебегавшего на красный 9-летнего мальчика

Фото: скриншот с видео
Девятилетний мальчик попал под колеса маршрутки №62 на ул. Пермякова в Тюмени сегодня, 8 марта 2023. Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, мальчик вместе с мамой и сестрой переходил дорогу, но не успел перебежать на зеленый сигнал светофора.
В ведомстве отметили, что семья дошла до разделительной полосы, но загорелся красный свет, и мальчик побежал. Ребенок получил легкую травму.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», 5 марта на окружной дороге в Тюмени погиб 20-летний пешеход. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.