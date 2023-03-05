На окружной дороге в Тюмени погиб 20-летний пешеход

Фото: УГИБДД России по Тюменской области

Сегодня ночью 20-летний пешеход погиб на окружной дороге Тюмени. Об этой трагедии сообщили в окружной Госавтоинспекции.

- Трагедия случилась в 0 час. 50 мин. на 11-м километре окружной дороги Тюмени. Под колеса автомобиля «Черри Тиго» попал 20-летний молодой человек, переходивший автодорогу вне пешеходного перехода - говорится в сообщении ведомства.

По словам 37-летнего водителя иномарки, который сбил парня, молодой человек неожиданно спрыгнул на проезжую часть с железобетонного ограждения.

Фото: УГИБДД России по Тюменской области

Тюменец скончался на месте ДТП. Обстоятельства аварии выясняют полицейские. Сотрудники ГИБДД рекомендует пешеходам переходить проезжую часть по пешеходным переходам, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя тюменского села Павла Лумпова осудили на 5 лет за смертельное ДТП под алкоголем.