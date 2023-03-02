Жителя тюменского села Павла Лумпова осудили на 5 лет за смертельное ДТП под алкоголем

Фото: архив КП-Тюмень

Тюменский суд вынес приговор 40-летнему Павлу Лумпову, который оказался виновен в смертельном ДТП. Согласно представленным материалам дела, в районе 23 часов 19 августа 2022 года обвиняемый сел за руль своего автомобиля ВАЗ. На момент трагедии он был пьян. Вместе с ним в салоне машины были сожительница с подругой. Компания ехала из села Тушнолобово в Абатское.

– Не доезжая 800 метров до федеральной трассы Тюмень – Омск, мужчина не справился с управлением и правым передним колесом зацепил обочину, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

На скорости почти 90 километров в час автомобиль попал в неуправляемый штопор и улетел в кювет, перевернувшись на крышу. От удара женщин выбросило из окна на дорогу. В результате аварии погибла приятельница семейной пары. Она получила множественные переломы ребер и разрыв некоторых внутренних органов.

Медицинская экспертиза показала, что на момент ДТП в крови подсудимого концентрация этилового спирта составляла 0,93 мг на литр выдыхаемого воздуха. Также судья заслушал позицию Лумпова. Выяснилось, что он мирно спал дома, когда сожительница вместе с подругой разбудили его и попросили отвезти на праздник к другой приятельнице. Ранее мужчина выпил немного спиртного и не собирался никуда ехать, но уступил просьбе любимой. На судебном заседании тюменец раскаялся и признал вину в полном объеме.

Изучив материалы дела, суд назначил обвиняемому 5 лет колонии-поселения, а также оставил без водительского удостоверения на 2,5 года.