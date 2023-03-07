В тюменском селе на 12-летнего мальчика напала бродячая собака

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В Тюмени 12-летний мальчик пострадал от бездомной собаки. Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению жительницы села Онохино. По данным ведомства, в мае 2022 года в тюменском селе во время прогулки на 12-летнего подростка напал бродячий пес. Животное укусило ребенка за левую голень, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

– Обязанность по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев администрацией Тюменского муниципального района возложена на районное управление жилищно-коммунального хозяйства, – уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура направила материалы дела в суд для детального рассмотрения. Изучив их, судья взыскал в пользу ребенка 40 тысяч рублей.

Напомним, тюменский кинолог рассказал, как себя вести при нападении бездомного пса.