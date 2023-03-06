Тюменский кинолог рассказал, что делать при нападении бездомной собаки Фото: Виктория Гаврик

Нападение собак во дворах Тюмени и области не становится редкостью. Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с агрессией собаки. Не важно, бродячий ли это был пес, злая бойцовская собака соседа или даже собственный домашний питомец. Корреспондент «КП»-Тюмень» поговорила с кинологом Сергеем Викуловым. В разговоре с журналистом специалист объяснил причины агрессии собак и дал рекомендации, что делать при нападении бездомного пса.

По словам кинолога, если собака уже начала на вас лаять, но не наступает, а стоит на месте, то в первую очередь нельзя бежать. Необходимо остановиться; если есть что-то в руках, пакет или сумка, можно выставить перед собой.

– Также нужно понимать, что идти на собаку нельзя. Возможно, вы вступаете на ее территорию. У нее могут быть щенки или здесь она получает питание. Можно постараться идти назад, но старайтесь не отворачиваться, контролируйте ее, не оставляйте собаку без присмотра. Смотрите, чтобы сзади не нападала. Если увидели, что собака осталась и не пошла за вами, нужно пойти другим путем, в противоположном направлении. Если видите, что пёс настроен решительно и кидается, по возможности поднимитесь на какую-нибудь возвышенность. Можно на лавочку, например. Если сами не можете справиться, позовите кого-нибудь на помощь. Часто собаки смущаются или настораживаются, когда мы становимся большими. Можно сказать, доминируем при контакте с ними и ведем себя уверенно. Нужно понимать, что, когда собака проявляет агрессию, она увеличивается в размерах: у нее поднимается холка. Таким образом она показывает, что крупнее и больше, пытается доминировать при общении. Здесь можно руки приподнять или какой-нибудь предмет, но бить или атаковать животное не стоит, можно спровоцировать на агрессию и драку. Также стоит попробовать сымитировать, будто что-то кидаешь в собаку, но необязательно даже что-то кидать. Можно просто наклониться и сделать обманный бросок в ее сторону, – отмечает Сергей Викулов.

Специалист перечислил виды агрессии, которые свойственны животным. Именно они могут стать неким катализатором при нападении на человека.

– Агрессия бывает территориальная, на сохранение ценностей или других ресурсов: еды или места, где собака обосновалась, сохранение потомства или просто страх. Чаще всего бездомные собаки защищаются, а не нападают. У них обычно оборонительная позиция. Иногда животное нападает на человека, который убегает и кричит. Если собака начала хватать вас за ногу, можно развернуться и освободить конечность, я не рекомендую убегать в таких ситуациях. Когда человек убегает от животного, он показывает свое смущение и неуверенность перед псом. Бывает, что даже собака, которая не планирует кусать или нападать на человека, а просто решила полаять, бегством человек закрепляет поведение животного, пес входит в азарт и даже может погнаться вслед. Иногда неуверенные в себе собаки лают на прохожих, даже находясь рядом с хозяином и на поводке, – уточнил специалист.

В пример эксперт привел ситуацию из своей практики, когда хозяйка пришла с собакой, порода которой похожа на таксу, на занятия. Владелица жаловалась, что животное постоянно ведет себя агрессивно на улице, лает на всех и кидается. Кинолог проанализировал ее поведение, позже в зале хозяйка поводком и жестами скорректировала поведение животного, показала, что не одобряет лай. Через некоторое время собака перестала лаять на всех, а вела себя спокойно, но неуверенно, просто сидела рядом с ногами владелицы. Также Сергей Викулов дал совет, что делать, если бездомная собака уже на вас напала, куда бежать и как поступить.

– Нужно стараться минимизировать ущерб, не стоит в этот момент переживать за одежду, ведь жизнь и здоровье важнее. Можно попробовать выставить руки, скинуть куртку, чтобы собака осталась на ней, даже накинуть на животное одежду. Я рекомендую людям, которые боятся, что могут стать жертвами агрессивной собаки, прийти на занятие к кинологу. Многие специалисты, в том числе и я, дают рекомендации по этому вопросу. Рассказывают, как вести себя при встрече с животным, – акцентировал специалист в беседе с корреспондентом «КП»-Тюмень».

Эксперт считает, что собаки в стае ведут себя агрессивнее и увереннее, потому что в любой группе животных есть альфа-самец, но в основном он не принимает участия.

– В любой стае должен быть альфа. Как правило, альфа-самец не выступает в роли агрессора, он находится сзади и контролирует ситуацию. В стае собаки могут вести себя более уверенно, даже окружить, нападать по очереди. Одиночки не такие уверенные, как толпа, – подчеркнул эксперт.

Сергей Викулов снова привел пример из личного опыта, когда был на тренировке со своим псом, а к ним прибежали несколько собак, которые попытались напасть. Собака кинолога дала отпор. А бездомным животным еще попало от альфа-самца. Всё произошло на глазах специалиста. По мнению кинолога, домашняя собака без причины нападать не станет, ее поведение имеет накопительный эффект.

– Дома животное нападает на тех членов семьи, которые послабее, это дети или пожилые люди. Когда мы берем собаку, то должны нести за нее ответственность. Необходимо разобраться, почему так произошло, в чем причина ее агрессии и так далее. Печально, что иногда люди сразу пытаются избавиться от собаки. Бывает, что собака сильная характером, а хозяева справиться с ней не могут. Если вы решили взять щенка, стоит почитать базовую информацию о породе, особенности ухода и характера. Нужно понимать, что ответственность стоит брать на себя. Взяли собаку, значит, занимайтесь с ней, сами не можете – обращайтесь к специалисту. Можно посмотреть информацию в интернете, – подытожил эксперт.

Напомним, в лифте многоквартирного дома в Тюмени на двухлетнего малыша напала бойцовская собака. Поводок пса случайно ослабил хозяин, а когда кабина лифта открылась, животное бросилось на ребенка. Мальчику пришлось наложить швы, на владельца собаки завели дело.