От одежды до умных колонок: тюменцы подготовили подарки на 8 Марта

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Тюменцы стали больше времени уделять онлайн-шопингу. В числе востребованных покупок оказалась одежда российских брендов, именно ее горожане чаще всего выбирали в качестве подарков для себя и близких на 8 Марта.

По данным обезличенной статистики big data МегаФона, с начала месяца трафик на такие сайты вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Магазины, где можно выбрать одежду российских брендов, уверенно обогнали популярные маркетплейсы. Спрос на них вырос в Тюменской области на 50%, если сравнивать с прошлым годом

Статистика показывает, что в этот раз большее число мужчин не захотят экономить, и женщины снова могут рассчитывать получить в подарок ювелирные украшения. Так, мобильный трафик на сайты с золотыми и серебряными изделиями в этом месяце вырос на 43% к значениям прошлого года. В марте 2022 года о таких презентах задумывались намного реже – трафик тогда снизился на 5% в сравнении с 2021 годом.

Умные гаджеты также войдут в список популярных подарков для дам. Накануне Международного женского дня в розничных магазинах компании на 44% выросли продажи умных колонок, на 36% – часов Apple, на 35% стали чаще покупать беспроводные наушники.

Выбор букета тюменцы оставят на день перед праздником. По сравнению со среднестатистическим днем, в это время трафик на сайты с доставкой цветов обычно вырастает в четыре раза. Но самым популярным периодом окажется само 8 Марта, когда жители будут заказывать композиции в десять раз активнее.

– Обычно женщины получают больше поздравлений, чем мужчины 23 февраля. В нашей сети мы фиксируем рост вызовов и трафика. Для комфортного интернет-общения и звонков с лучшим качеством звука в сети четвертого поколения мы модернизировали базовые станции в 240 локациях Тюмени. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета в сети четвертого поколения более чем для 300 тысяч горожан, – рассказал технический руководитель МегаФона в Тюмени Андрей Жарков.