Тюменцы формируют тренды жилищного строительства в России

Фото: Андрей Рядькин

Известная в городе строительная компания «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков РФ по объему текущего строительства. В домашнем региона девелопер уже на протяжении длительного времени является несменным лидером по объемам строительства жилых квадратных метров.

Сейчас компания возводит в городе четыре жилых проекта: микрорайон «Звездный», жилой квартал «Колумб», комплексы «Сердце Сибири» и «Домашний», который стал первым в России проектом, строящимся с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Недавно компания анонсировала еще несколько ЖК, старт продаж в которых запланирован на этот год – совместный проект с ГК «Эталон» и жилой комплекс на улице Ирбитской.

Всего по России в настоящий момент компания осуществляет строительство 637 069 кв. м жилья, по этому показателю ГК «Страна Девелопмент» занимает 19-е место, по данным портала ЕРЗ.РФ, уступая лишь девелоперам федерального пула. Кроме того, компания успешно заявила себя и в других профессиональных рейтингах. По скорости строительства «Страна Девелопмент» лидирует в рейтинге застройщиков Санкт-Петербурга, а в Москве застройщик вошел в топ-3 по скорости строительства домов. В среднем дома возводятся за 16 месяцев.

Фото: Андрей Рядькин

Как отметил президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, высокие показатели обоснованы стратегией компании в подходе к реализации жилищных проектов. В частности, одним из ключевых принципов является строительство без переноса сроков ввода в эксплуатацию.

– «Девелопмент» сейчас драйвер развития экономики России. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин ставит перед отраслью амбициозные цели по объемам ввода жилья, и мы должны их достигать. Но строительство большого объема жилья – огромная ответственность. В своей работе мы придерживаемся принципа – за количеством всегда следует качество. Важно не ставить реализацию проектов «на поток», а индивидуально подходить к каждому новому проекту, поддерживать коммуникацию с жителями и потенциальными покупателями. Наши жители получают не просто квартиры, а надежность, долговечность и комфорт в новом доме, а сдача раньше заявленного срока становится приятным бонусом, который позволяет быстрее начать жить в своей квартире, – комментирует пПрезидент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Фото: Андрей Рядькин

Напомним, «Страна Девелопмент» сегодня реализует проекты в 6 регионах России. В портфеле компании более 1 млн кв. м построенного жилья, в том числе и с социальной функцией. Например, в Домодедово компания достроила жилой дом на улице Кирова, 17, который бросил предыдущий застройщик. В настоящий момент уже началась выдача ключей первым покупателям.

Справка

«Страна Девелопмент» – федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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ГК «Страна Девелопмент»

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