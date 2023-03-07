В Ишимском районе похоронили добровольца Вячеслава Смирнова, который погиб на Украине

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В Тюменской области похоронили добровольца, погибшего на Украине в ходе СВО. Солдат Вячеслав Смирнов был участником боевых действий. Тюменец погиб в начале февраля 2023 года, а его тело удалось похоронить только накануне, 6 марта, рассказали в пресс-службе администрации Ишимского района.

«Сегодня в Ишимском районе простились с бойцом Смирновым Вячеславом Викторовичем, погибшем в ходе проведение специальной военной операции на Украине. Вячеслав погиб 1 февраля 2023 года в возрасте 31 года», – говорится в сообщении местной мэрии.

Напомним, житель Тюменской области Виктор Ермаков погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Тело героя похоронили в селе Карасуль.