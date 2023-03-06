Тюменец, совершивший подвиг в ходе спецоперации, погиб на Украине

Фото: Виктория Гаврик

Житель Тюменской области Виктор Ермаков погиб на Украине. Его тело на прошлой неделе похоронили в селе Карасуль Ишимского района. Информацию о гибели рядового стрелка сообщили в местной администрации.

– В Ишимском районе простились с рядовым стрелком Ермаковым Виктором Ивановичем. Похороны состоялись 4 марта в селе Карасуль. Светлая память навсегда останется с нами! – рассказали в администрации Ишимского района.

Рядовой стрелок ушел в зону СВО добровольцем, участвовал в боевых действиях на Украине. Повестка о смерти военнослужащего пришла 15 февраля 2023 года. Тюменец отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа, заявляют в администрации Ишимского района.