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НовостиОбщество7 марта 2023 3:00

Школьники Армизонского района изготовили для бойцов талисманы добра

Центр Детских инициатив в Армизонской средней школе работает на благо военнослужащих
Виктория Терина
Школьники Армизонского района изготовили для бойцов талисманы добра

Школьники Армизонского района изготовили для бойцов талисманы добра

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Школьники Армизонского района изготовили для бойцов маскировочные сети, блиндажные свечи и талисманы добра. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

- Центр Детских инициатив в Армизонской средней школе работает на благо военнослужащих, находящихся в зоне выполнения боевых задач. Посильный вклад вносят активисты-старшеклассники, учащиеся младших классов и педагоги - говорится в сообщении.

Напомним, мы писали ранее о том, что Тюменская ткачиха создает дорогие ковры: их стоимость начинается от 100 тысяч рублей. Кропотливым ремеслом мастерица занимается семь лет.