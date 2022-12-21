Тюменская ткачиха создает дорогие ковры: их стоимость начинается от 100 тысяч рублей

Наталья Денисова и ее работы Фото: Евгения Суворова

Наталья Денисова родом из Бердюжского района. Там она впитала бесконечную нежность к родному краю, где «соболей коромыслами бьют, сенокосами чай заваривают».

Из чистой овечьей шерсти

– Долгое время я работала экономистом, маркетологом на различных коммерческих предприятиях города Тюмени. После того как мне исполнилось 30 лет, что-то перевернулось в сознании. «Ушла» в традиционные промыслы и ремесла, – рассказывает она. – Родила троих дочерей, у нашей семьи появилась дача, я вспомнила, что люблю и умею работать на земле… Захотелось начать прясть, ведь этому меня учили моя бабушка, прабабушка. Я ткачиха в четвертом поколении.

Стоимость ковров - от 100 тысяч рублей Фото: Евгения Суворова

Путь в традицию у Натальи начался с прядения нити. Чтобы вспомнить процесс, мама привезла мастерице веретено из деревни. Затем женщина познакомилась с известной тюменской ткачихой Ольгой Козловской, которая и научила Наталью, как создавать сибирский махровый ковер. Ковроткачеством мастерица занимается уже семь лет.

– Такие ковры висели раньше почти в каждом деревенском доме, и мне они казались обыденностью. На самом деле создание ковра очень трудоемкий процесс, занимающий время от нескольких месяцев до года, – говорит Наталья Денисова.

Ковры ткут, в том числе, из овечьей шерсти Фото: Евгения Суворова

На станке натянуты нитки-основы, которые создают каркас будущего полотна. Их количество варьируется от 150 до 300 штук. Пока нити из магазина – обычные хлопчатобумажные, но мастерица планирует использовать в будущем конопляные (из них пряли в старину).

– Чтобы создать ковер, нитки необходимо не только напрясть, но и окрасить. Раньше брали растительные компоненты, но их было сложно закрепить, поэтому ковры изначально были приглушенных оттенков. Впоследствии появились индиго, басма. Сейчас используются химические красители, – пояснила ткачиха. – Затем длинная нить режется на множество мелких, одинакового размера (2-3 см). Их называют жички. Длина жичек – это длина ворса. Жички кладут на нитки-основы, подворачивают и завязывают узелок. Затем ряд узелков закрепляется поперечной нитью.

Характерная особенность сибирского махрового ковра – яркие, сочные цветы на черном фоне. Обычно это розы, реже – маки, васильки. Ковры ткали из чистой овечьей шерсти, позже стали использовать и коровью шерсть. Ковры делали вручную, на специальных станках, путем завязывания узелков из цветных нитей по определенной схеме. По мнению мастерицы, научиться ткать может каждый, для этого нужно обладать лишь усидчивостью, внимательностью и сосредоточенностью.

На этом станке мастерица и создает свои шедевры Фото: Евгения Суворова

Ковры вешали не только на стены, ими покрывали сундуки, лавочки и даже столы, в особо торжественных случаях. Были и небольшие узкие коврики у кровати. А как красиво смотрится лихая тройка с санями, на которые наброшены сибирские махровые ковры!

Без традиций невозможно

– Технологию создания ковра тюменские мастерицы «подсмотрели» у бухарцев – так называли торговцев, пришедших в Сибирь из Средней Азии в 17-м веке и обосновавшихся здесь. Местные рукодельницы добавили к традиционным рисункам что-то свое. Поскольку у нас очень любили лошадей (все слышали про знаменитую Ямскую слободу), то на коврах стали изображать этих горделивых животных. Розы – это не только символ богатства, плодородия, но и райский цветок, означающий землю обетованную, которую многие переселенцы обрели именно в Сибири.

Мастерица создает не только ковры Фото: Евгения Суворова

Несколько лет Денисова проработала в центре промыслов и ремесел при Музее имени Словцова, а в 2019 году открыла собственный Тюменский дом ремёсел.

– Ремёсла – это не только творческий процесс, сюда входит и грантовая деятельность, поездки в экспедиции, изучение традиций и обычаев. Ремесленные технологии – это нематериальное культурное наследие Тюменской области. Так, в этом году мы защитили грант «Наше наследие» по изучению и фиксации традиционного обряда поминовения на Радоницу Сладковского района и борьбе на опоясках русских старожилов. Планирую в ближайшем будущем зафиксировать и технологию создания сибирского махрового ковра. То есть традиции гораздо шире, чем ремёсла. И заниматься любым промыслом без знания традиций невозможно.

Поэтому, как считает Наталья, волей-неволей погружаешься в мир старинных обрядов, изучаешь фольклор юга региона, историю освоения Сибири. С удовольствием женщина поет в ансамбле «Славица».

Наталья Денисова работала экономистом, но потом ушла в народные промыслы Фото: Евгения Суворова

В Доме ремесел сначала стоял один ткацкий стан, широкий, как сибирская душа. На нем ткут большие половики, покрывала, ковры. Затем, для обучения ковроткачеству всех желающих, приобрели еще несколько станов в регионах Центральной России, с рук.

– Вот этот «коник» родом с Нижнего Новгорода, на боковинах изображены лошадиные головы. Еще два стана – из Вологодской области. Они более узкие, для изготовления рушников, – подчеркнула Наталья Денисова.

Работа кипит Фото: Евгения Суворова

Она добавила, что приобрести сибирский махровый ковер не каждому по карману. Стоимость изделия начинается от 100 тысяч рублей.

Мастерица решила выпускать бюджетный вариант ковра: его лоскут теперь украшает дамские сумки. Кроме того, Наталье поступают заказы на ткачество половиков, поясов для национальных русских костюмов.

Стоимость ковров может достигать 100 тысяч рублей Фото: Евгения Суворова

В Дом ремесел часто приходят на экскурсию школьники. Есть и увлеченные традиционными промыслами посетительницы, которые ткут для души. Мечтает мастерица изучить и воссоздать многоремезные скатерти, которые до сих пор ткут на сложном станке, состоящем из 20 подножек, старообрядцы в Исетском районе.