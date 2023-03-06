Тюменки на 8 Марта предпочитают цветы и ювелирные украшения

Фото предоставлено КП

Специалисты сервиса МТС провели опрос жителей Тюменской области и других регионов в преддверии Международного женского дня. Женщины рассказали, какие подарки они хотели бы получить в этот праздник. В рейтинге ожидаемых сюрпризов победу одержали ювелирные изделия и цветы. Тюменки предпочитают, чтобы их подарок стоил не менее 7 000 рублей.

Согласно опубликованному исследованию, треть опрошенных женщин хотели бы от мужчин в Международный женский день получить цветы, почти 28% мечтают об ювелирных изделиях. Замыкают тройку парфюмерные подарки. Также жительницы Тюменской области втайне ждут от представителей сильного пола на 8 Марта новый смартфон или другой гаджет.

Кроме того, аналитики сервиса МТС провели опрос среди мужской части населения в Тюменской области. Специалисты выяснили, что планируют подарить мужчины женщинам в этот праздник. Около половины респондентов сделают в этом году упор на ювелирные изделия, почти 23% опрошенных предпочтут парфюмерию. По 15% и 12% разброс на косметические средства для ухода за лицом и телом, а также на смартфоны. Около 11% респондентов решили не углубляться в потребности женщин и подарить сертификат, на который они смогли бы купить всё, что пожелают.

Международный женский день тюменцы хотели бы отметить путешествием за границу. Такой ответ дали почти 39% опрошенных. Около 19% мужчин в Тюменской области поведут свою возлюбленную в ресторан или в другое общественное место. Только 4% опрошенных предпочли подарить своим половинкам поход в SPA с массажем.

В свою очередь, женщины хотят другого. Четверть опрошенных в Тюменской области желает на 8 Марта отправиться в ресторан. Интересно, что только 17% планируют пойти туда с партнером. Примечательно, что 16% респондентов из числа женской половины населения в Тюменской области мечтают о совместном походе в SPA с массажем.

Добавим, что респондентов спросили о минимальной и максимальной сумме подарка на 8 Марта. В среднем мужчины планируют потратить на сюрприз для своих любимых больше 7 000 рублей. Максимальная сумма трат – 22 000 рублей. В то же время женщины ждут от партнеров подарок на сумму не менее 7 000 рублей, а также не дороже 24 000 рублей.

Мужчины и женщины сошлись во мнении, что подарок в Международный женский день должен быть сюрпризом.