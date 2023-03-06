В Тюменской области спрос на водку и коньяк вырос на 8,4%, но упал на вино

Фото: КП-Тюмень

В Тюменской области увеличился спрос на крепкий алкоголь. Стали популярны водка и коньяк среди жителей региона. Рынок спиртных напитков проанализировали специалисты консалтинговой компании. За 2022 год продажи крепкого алкоголя, где содержание спирта выше 25%, стремительно выросли на 8,4%.

В среднем, по данным экспертов, типичный тюменец покупает 6,5 литра крепкого спиртного. Кроме того, увеличились продажи слабого алкоголя на 1,3%. В частности, сидра и пива. При этом вино нынче не популярно у жителей Тюменской области. Реализация благородного напитка снизилась в среднем на 7,6%. По мнению специалистов, западные санкции в прошлом году ударили по организациям, занимающимся продажей спиртного.

Напомним, мы писали ранее о том, что ишимская пивоваренная компания планирует открыть производство отечественной газировки в 2023 году.