В Тюменской области построят цех по выпуску отечественной газировки за 105 млн рублей

Фото: КП-Тюмень

В Тюменской области полным ходом идет процесс импортозамещения. Строительство цеха по производству отечественных газировок, который планировали построить после ухода из России популярных зарубежных торговых марок, пока не было начато. Напомним, что ишимская пивоваренная компания должна была научиться производить любимый напиток россиян – Coca-Cola и даже «Спрайт».

Однако этап строительства застопорился. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу компании за комментарием.

– Производство еще не ведется. Строительство еще не начато, к сожалению. Запуск производства планируется совершить в текущем году, но пока ничего конкретного сказать не могу, – сообщили корреспонденту в ишимской пивоваренной компании.

Отметим, что в августе 2022 года завод заявил, что планирует выпускать линейку газированных напитков высшего качества. К ним относятся любимая сладкая вода советских граждан – «Мохито», «Лимонад», а также «Дюшес». Примечательно, что в компании говорили и о новых секретных вкусах, которые пока не подлежат огласке.

Стоит добавить, что на производство отечественных газировок и импортозамещение власти хотели потратить больше 105 миллионов рублей, внушительная часть средств уйдет на покупку технического оборудования.