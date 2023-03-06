В Тюмени 6 марта заработает горячая линия по вопросам, связанным с работой ж/д вокзала

Фото: КП-Тюмень

Горячая линия по вопросам, связанным с работой железнодорожного вокзала, начнет работать в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Звонки специалисты будут принимать в понедельник и вторник, 6 и 7 марта. Так, с 9 утра по номеру телефона 8 (3452) 444-014 от тюменцев станут принимать жалобы по работе ж/д вокзала.

Жителям обещают, что вся поступившая информация будет проверена и проанализирована. После этого правоохранительные органы незамедлительно примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что прокуратура проверила, почему при входе на ж/д вокзал Тюмени стали появляться очереди. Недовольство людей зашкаливало.