Прокуратура проверила, почему при входе на ж/д вокзал Тюмени стали появляться очереди Фото: Андрей Новиков

Тюменцы жалуются на очереди перед ж/д вокзалом из-за изменения распорядка прохода. Как только там начал функционировать конкорс (крытый надземный переход), у входа в здание вокзала образовались очереди.

Уровень недовольства горожан достиг такой степени, что некоторые из них обратились в прокуратуру. Тюменская транспортная прокуратура проверила эти жалобы и установила, что РЖД в связи с вводом в эксплуатацию на вокзале конкорса начали демонтаж выходов с пешеходного моста на платформы. Теперь пассажиры могут пройти на перроны только через здание вокзала, у входа которого создаются очереди.

Транспортный прокурор встретился с заместителем начальника Свердловской железной дороги и начальником ж/д вокзала Тюмени. По итогам этой встречи решили установить дополнительное досмотровое оборудование и еще один вход.

КСТАТИ

Пассажиров теперь предупреждают по громкоговорителям о новом расположении входов в здание вокзала, выходов на платформу и прохода на конкорс. В перспективе планируют открытие дополнительного (четвертого) входа.