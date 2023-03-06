В Тюмени 6 марта погаснут три светофора Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня, 6 марта, возможные отключения светофоров. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

- В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 6 марта возможны отключения светофорных объектов: с 08.00 до 17.00 – на пересечении ул. Республики и ул. М. Горького; с 09.00 до 18.00 – на пересечении ул. Энергетиков и ул. Парфёнова; с 09.30 до 17.00 – в ж.р. Казарова, в районе школы № 52 - говорится в информации.

Подробную информацию о работе светофоров можно получить по телефону 68-84-35.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюменской области обсудили планы реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».