В Тюменской области обсудили планы реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Планы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» обсудили на заседании Общественного совета при Главном управлении строительства региона. По словам начальника ведомства Павла Перевалова, в 2023 году запланировано отремонтировать 140 участков дорог общей протяженностью 202 километра.

- Также отремонтируем два моста: через реку Ишим на дороге «Ишим-Синицына» и путепровод через железную дорогу на объездной г. Тюмени в районе Плеханова, - рассказал Павел Перевалов.

О полном перекрытии движения на последнем объекте не может идти и речи. Вероятнее всего, будет четыре этапа с планомерным перекрытием по одной полосе.

- Мы просчитываем различные варианты ремонта путепровода на ТКАД в районе Плеханова и ул. Авторемонтной. Возможно, придётся скорректировать работу светофора на пересечении объездной с ул. Авторемонтной, чтобы он пропускал больше транспорта в прямом направлении, - рассказал Павел Перевалов.

От общественности тоже потребуется поддержка. Она будет контролировать работу и информировать водителей о важности ремонта и временном изменении схем движения.

А вот графиков ремонта дорог и мостов пока нет. Известно, что работы по нацпроекту по традиции начнутся в конце апреля, когда на улице будет «плюс». Ремонт путепровода планируется провести в каникулы, когда транспорта на дорогах становится меньше.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2022 году отремонтировано около 600 километров дорог, причем половину из них составляют дороги в муниципалитетах. Как сообщили в Главном управлении строительства, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано около 150 километров покрытия.