В Тюмень из Херсонской области переехала семья из четырех человек

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области

Семья из четырех человек прибыла в Тюмень из Херсонской области в ночь с 4 на 5 марта. Их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области на тюменском железнодорожном вокзале.

Вынужденные переселенцы, в числе которых двое детей 5 и 13 лет направлены в пункт временного размещения Тюмени. Им будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение, в том числе по устройству детей в школу.

Напомним, ранее мы писали о том, что переехавшая в Мерсин тюменка спустя год рассказала про минусы жизни в Турции.