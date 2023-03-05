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НовостиОбщество5 марта 2023 7:07

В Тюмень из Херсонской области переехала семья из четырех человек

Им будет оказана медицинская, психологическая и юридическая помощь
Виктория Терина
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области

Семья из четырех человек прибыла в Тюмень из Херсонской области в ночь с 4 на 5 марта. Их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области на тюменском железнодорожном вокзале.

Вынужденные переселенцы, в числе которых двое детей 5 и 13 лет направлены в пункт временного размещения Тюмени. Им будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение, в том числе по устройству детей в школу.

Напомним, ранее мы писали о том, что переехавшая в Мерсин тюменка спустя год рассказала про минусы жизни в Турции.