Переехавшая в Мерсин тюменка спустя год рассказала про минусы жизни в Турции

Фото предоставлено героем материала

О тюменке Алине Мерсин, которая собрала всю свою большую семью и уехала в Турцию, мы узнали из социальных сетей. Девушка активно ведет свой блог и рассказывает о жизни обычной сибирской семьи за границей. Землячка сравнила свою прежнюю жизнь в Тюмени и настоящую в «горячей» Турции, а также поделилась мнением с корреспондентом «КП»-Тюмень», чего же ей так не хватает за рубежом.

– Мы переехали с мужем и ребенком в город Мерсин. В первую очередь нам хотелось жить где-то в тепле и на море. Вторая причина – в Турции очень вкусные и недорогие овощи и фрукты круглый год. В 2021 году можно было купить выгодно недвижимость в Мерсине, мы, недолго думая, всё распланировали, собрались и улетели. Нам понравился этот город. Он не курортный, и есть всё для жизни, – рассказала корреспонденту «КП»-Тюмень» Алина.

Фото предоставлено героем материала

Для семьи сложилось всё удачно, вместе с мужем Алина работает удаленно, поэтому покинуть родные края в поисках приключений им не составило труда. Конечно, девушка всё еще адаптируется к Турции, но в целом ее жизнь не изменилась, несмотря на смену локации. Вместе с мужем и дочерью тюменка живет в большом городе на юго-востоке Турции, в Мерсине. Он известен своими прибрежными бульварами с пальмами, парками, отелями европейского типа, торговыми центрами и зоной свободной торговли. Тюменка так описывают нынешнюю жизнь в Мерсине:

– Особо новых привычек у нас не появилось. Как жили в Тюмени, так же и в Турции теперь живем, только больше солнца. Выезжаем на природу пожарить мясо, правда, теперь только курицу. Конечно, больше проводим времени у моря. Так же работаем удаленно дома и много гуляем. Здесь есть всё для комфортной жизни: детские сады и школы, рынки и торговые центры. Жизнь здесь спокойная и размеренная. Купальный сезон в Мерсине с апреля по ноябрь. Даже в январе температура воды +17 градусов, – делится впечатлениями блогерша с «КП»-Тюмень».

Фото предоставлено героем материала

Сибирячка вместе с семьей почти два года не была в России и пока не торопится приезжать. В беседе с журналистом девушка выделила не только плюсы жизни в Турции, но и основные минусы. Главным образом тюменку не устраивает активное движение на дорогах, часто автомобилисты проезжают мимо и на пешеходных переходах не пропускают.

– Здесь очень дорогие машины, тяжело купить средство передвижения, особенно сейчас. Третий минус – это ледяные полы. В квартирах, даже если есть газовое отопление, всё равно полы холодные. Ходим зимой, бывает, в тапочках и носках. Также очень не нравится мусор на дорогах, его здесь много, – рассказала Алина в комментарии «КП»-Тюмень».

Иногда девушка все-таки скучает по Родине, а главным образом по дорогим сердцу тюменским местам. Алина пообещала, что если когда-нибудь вновь вернется в Тюмень, то обязательно сходит в любимое кафе, которое она с мужем часто посещала до переезда.

Напомним, с января по сентябрь 2022 года Тюменскую область покинули 35 581 человек. Миграционная убыль населения ускорилась на 11%, говорят статистики. За границу из Тюменской области уехали 6 600 человек, при этом в 2021 году – только 2 000 человек. Традиционно чаще тюменцы переезжают в Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизию. Иногда уезжают на ПМЖ в Испанию, Сербию и Грузию. Чаще всего жители Тюмени переезжают на новое место в пределах России, и только в небольшом количестве случаев на время или навсегда покидают страну.

Что касается внутренней миграции, то тюменцы постоянно ездили в Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловскую и Курганскую области. В целом географический разброс направлений, выбранных тюменцами для переезда на ПМЖ, довольно широк. Иногда жители предпочитали необычные места, например Китай или Индию.