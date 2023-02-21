Тюменцев предупреждают о резком ухудшении погоды 22 февраля Фото: Вера Зенина

Согласно прогнозам регионального МЧС, 22 декабря в Тюмени ожидается резкое потепление – до +2 градусов, однако радоваться горожанам не стоит. Вместе с ним областную столицу накроют сильный ветер и мокрый снег, а на дорогах появится гололед.

Такая погода продержится в Тюмени до 23 февраля. Согласно прогнозу, в День защитника Отечества природа утихомирится и позволит горожанам насладиться праздником.

Отметим, что такие резкие изменения могут повысить риск возникновения ЧС: аварии на системах электроснабжения, ограничения движения и ДТП на дорогах, задержки рейсов в аэропорту Рощино и пр.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что климатическая весна наступит в Тюмени в середине апреля. К тому времени воздух прогреется до +15 градусов.