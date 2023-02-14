Климатическая весна наступит в Тюмени в середине апреля Фото: Вера Зенина

Уже через несколько недель наступит весна, правда, пока только календарная. Не секрет, что март в Тюмени уже давно считается зимним месяцем, а значит, ждать существенного потепления горожанам придется до апреля.

Согласно данным синоптиков, впервые в этом году плюсовая температура ожидается все же в конце марта. Однако снимать теплую одежду тюменцам не стоит, поскольку потеплеет лишь до +1.

А вот к середине апреля уже можно будет сменить пуховики на куртки и пальто. В Тюмени потеплеет до +15, но зарядят сильные дожди.

Что касается мая, он будет достаточно теплым и пасмурным. В среднем температура будет колебаться от +11 до +20 градусов, а к концу месяца даже прогнозируется потепление до +28 градусов.

В целом весна в этом году ничем не будет отличаться от классической тюменской весны.