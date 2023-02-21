Воспитанники инклюзивного клуба «Горизонт» смастерили «Подарок герою» ко Дню защитника Отечества

Фото: инклюзивный клуб «Горизонт»

Накануне Дня защитника Отечества, воспитанники инклюзивного клуба «Горизонт» смастерили своими руками «Подарок герою» - панно для папы, дяди, брата или дедушки. Об этом «Комсомольской правде» рассказала педагог-организатор Мария Волкова.

– Мы слушали песни военных лет, беседовали о силе духа солдат, подпевали. А Дмитрий Коваленко прочел стихотворение собственного сочинения, – поделилась Мария Волкова.

По её словам, в мастер-классе приняли участие 37 человек – все они члены инклюзивного клуба для лиц с ОВЗ. «Горизонт» помогает в социальной адаптации молодым людям старше 18 лет, у которых есть особенности здоровья. Волонтеры инклюзивного направления принимают участие в крупных мероприятиях Тюмени и Тюменской области, а именно в проектах: «Перезагрузка», «Есть контакт», «Истоки», КВН среди лиц с ОВЗ, инклюзивные форумы и фестивали и т.д.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюменской области людей с ограниченными возможностями здоровья привлекают к труду. Рабочие места удалось найти для более чем 67% инвалидов, которые обратились за помощью в поиске работы.