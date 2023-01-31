В Тюменской области людей с ограниченными возможностями здоровья привлекают к труду Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

При содействии службы занятости в Тюменской области в 2022 году трудоустроены 1 711 инвалидов. Рабочие места удалось найти для более чем 67% инвалидов, которые обратились за помощью в поиске работы. Это на 3,9% больше, чем в 2021 году, сообщил на заседании президиума регионального правительства директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Он напомнил, что для тюменских работодателей, численность работников которых составляет не менее 35 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 3%. На созданных на предприятиях рабочих местах в рамках квоты сегодня работают более 4,3 тысячи инвалидов. Работодатели заявили в органы службы занятости более 1,1 тысячи вакансий в рамках квоты.

– В общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Тюменской области доля работающих инвалидов в ноябре 2022 года составила 23,4 процента. Это больше, чем в среднем по стране, – сообщил Александр Сидоров.

По его словам, тюменские инвалиды трудятся в области образования, здравоохранения, соцобслуживания населения и торговле. Активно создают рабочие места для инвалидов в сфере строительства, сельского хозяйства, IT-отрасли. Кроме того, три инвалида при содействии службы занятости открыли собственное дело.

В 2023 году вместе с социально ориентированными некоммерческими организациями в Тюменской области продолжится работа по обеспечению занятости инвалидов. Департамент труда и занятости населения Тюменской области по результатам объявленного конкурса заключил договор с Центром комплексного сопровождения инвалидов «Содействие»». В соответствии с этим договором на постоянку смогут устроиться 40 молодых инвалидов. Проект реализуют до 1 июля 2024 года.