На техобслуживание и ремонт энергообъектов в 2022 году энергетики направили более 4,5 млрд рублей

Фото: Ксения Гуськова

В Тюменском макрорегионе «Россети Тюмень» с превышением плана реализовали программу технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в 2022 году. Энергетики отремонтировали больше 1,9 тысячи километров линий электропередачи и 661 подстанцию. На повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей компания выделила свыше 4,5 млрд рублей. Запланированный объем работ перевыполнен на 18%.

ТОиР является одним из важнейших этапов подготовки электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к зиме. В числе приоритетных направлений программы – обслуживание подстанционного оборудования. Так, энергетики отремонтировали 114 силовых трансформаторов, 277 выключателей, заменили порядка 1 600 опорно-стержневых изоляторов. В распределительных сетях необходимые регламентные работы проведены на 251 трансформаторной подстанции и 133 трансформаторах.

Также специалисты провели работы на ЛЭП различного класса напряжения: установили порядка 16,6 тысячи новых изоляторов и 3,5 тысячи птицезащитных устройств. Кроме того, они заменили порядка 3,2 тысячи опор и 52 км грозотроса. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности воздушных линий электропередачи. Для этого энергетики расчистили больше 5 тысяч гектаров трасс ВЛ от поросли, которая при неблагоприятных погодных условиях могла спровоцировать возникновение технологических нарушений.

Все работы по обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства компанией реализованы в запланированный срок. Благодаря своевременному и качественному обслуживанию линий электропередачи энергетикам удалось повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.