Нейросеть изобразила Тюмень в человеческом облике

Фото: Кир Sol, соцсети

Пользователь соцсети «ВКонтакте» Кир Sol выложил в минувшие выходные портреты российских городов, сгенерированных нейросетью Midjourney. Искусственный интеллект, основываясь на имеющихся у него данных, показал, как бы они выглядели в образе людей.

В итоге Тюмень оказалась мудрой седовласой женщиной с татарским корнями. Голову персонажа украшает замысловатый плетеный ободок с цветными камнями, а в уши вставлены массивные серьги с узорами.

«Видно, что у Тюмени татарские корни (Чинги-Тура же). Ну, и то, что «столица деревень» должна выглядеть как бабушка, тоже согласна», – написала одна из пользовательниц.

Поддержали мнение девушки и другие люди. По словам тюмецев, портрет пожилой женщины как нельзя лучше отражает мудрость старинного города и его историю.

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