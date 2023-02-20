В Тюмени ищут специалиста по продаже эксклюзивной недвижимости с зарплатой до 500 тысяч рублей

Фото предоставлено КП

В Тюмени ищут специалиста по продаже эксклюзивных объектов недвижимости с зарплатой от 200 до 500 тысяч рублей. Такая вакансия появилась на известном портале по поиску работы.

«Наш эксперт по недвижимости отличается от типового агента. Мы работаем эксклюзивно как с продавцами, так и с покупателями», – говорится в объявлении.

В объявлении указано, что будущий претендент должен иметь опыт работы от трех лет, обладать навыками работы с заявками от покупателей и, разумеется, уметь продавать дорогую недвижимость.

Если соискатель не имеет возможности работать полноценный рабочий день, то его могут взять на подработку. Тогда он будет трудиться сменами по 4 – 6 часов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в области не хватает врачей, токарей и дворников.