В Тюменской области не хватает врачей, токарей и дворников

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Служба исследований hh.ru. опубликовала список самых дефицитных профессии в Тюменской области в 2022 году. Оказалось, что наиболее острая нехватка кадров наблюдалась среди медиков, токарей, дворников, поваров, агрономов, главврачей и заведующих отделениями (0,9), сварщиков, машинистов, швей и заведующих аптекой.

Так, на вакансии швеи и заведующего аптеки приходилось по одному резюме, агрономов, главврачей и заведующих отделениями, сварщиков и машинистов – 0,9, поваров – 0,8, дворников – 0,7, врачей и токарей – 0,6.

Отметим, что зарплаты по некоторым из этих специальностей не самые маленькие. Например, врачам в Тюменской области готовы платить от 50 до 150 тысяч рублей, токарям – от 50 до 200 тысяч рублей, поварам – от 35 до 180 тысяч рублей, а сварщикам – от 40 тысяч рублей.