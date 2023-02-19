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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 6:10

В Тюмени ищут без вести пропавшую 14-летнюю Машу Полякову

Девочка со вчерашнего дня не выходит на связь
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Анна Иванова

Фото: Анна Иванова

В Тюмени разыскивают 14-летнюю Полякову Марию Сергеевну (22.01.2009 г.р.). По словам мамы девочки, Анны Ивановой, ребенок ушел по адресу: ул. Московский тракт, 167 накануне, 18 февраля, в 18.30 и до сих пор не вернулась.

В последний раз подросток выходила на связь в 23 часа. Была одета в черную длинную куртку и бежевые сапоги.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Маши, просьба звонить по телефону: 89829759020.

По неподтвержденным пока данным, Машу видели вчера в ТРЦ «Колумб».

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тюменской области ищут 15-летнюю Еву Солдатову, которая улетела из Красноярска в Тобольск и пропала.