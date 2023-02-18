В Тюменской области ищут 15-летнюю Еву Солдатову, которая улетела из Красноярска в Тобольск и пропала

Фото: ТюменьРегионСпас

В Тюменской области ищут 15-летнюю Еву Солдатову, которая 16 февраля 2023 года улетела из Красноярска в Тобольск и пропала. Рост девушки составляет 176 сантиметров, спортивного телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Была одета в белое полупальто без рукавов, белую толстовку, серые штаны, летние кроссовки сине-красно-белой расцветки. С собой у девушки был серо-зеленый рюкзак и документы.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Евы, просьба позвонить по телефону инфоргу поиска «ТюменьРегионСпаса» Виктории 8-982-922-78-84 или по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.