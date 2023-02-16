В Тюмени осудили разбойника, напавшего в подъезде с ножом на двух девушек

Пять с половиной лет проведет в колонии общего режима 33-летний житель Тюмени, который признан виновным в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета в качестве оружия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ноябре 2022 года обвиняемый напал на двух женщин в подъездах домов города Тюмени. При этом разбойник угрожал потерпевшим ножом. У одной он забрал 20 евро, а второй удалось скрыться в своей квартире.

Также суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. Государственное обвинение по уголовное делу поддержал первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени мужчина напал с ножом на бабушку, а после ограбил девушку.