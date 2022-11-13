В Тюмени мужчина напал с ножом на бабушку, а после ограбил девушку

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В Тюмени мужчина за один день напал на бабушку и девушку. Сначала неизвестный подкараулил пожилую женщину в подъезде дома №92 по улице Республики. Он зашел с ней в подъезд, а затем и в лифт, предварительно натянув на лицо маску. Там он вытащил нож и потребовал у старушки деньги.

- Так как у нее денег не было, он, видимо, хотел попасть к ней в квартиру, но испугался чего-то и убежал. Через 20 минут он уже был на 50 лет ВЛКСМ, 19. Там в лифте напал на девушку и забрал у нее доллары. Пошел в ближайший обменник, где сдал банкноты, – выяснила Мегатюмень у очевидцев.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили факты нападения и сообщили, что полицейские уже задержали злоумышленника.

- Уголовное дело возбуждено. Проводятся следственные действия, – сообщили в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала о том, что в центре Тюмени рецидивист напал на добряка, который подал ему 50 рублей.