«Мостострой-11» приступил к монтажу третьего уровня развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени

Фото: «Мостострой-11»

В Тюмени началось строительство третьего уровня развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Об этом сообщает АО «Мостострой-11».

Специалисты приступили к работам 12 февраля – монтажу укрупненных блоков пролетного строения. Кстати, вес одного блока составляет 37 тонн.

– Полунавесной монтаж выполняется двумя кранами, всего предстоит смонтировать 3 280 тонн металлоконструкций, – рассказали в организации.

Завершить работы по сборке и монтажу планируется к осени 2023 года. Это будет первая трехуровневая развязка в областной столице.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что возле ЖК «Колумб» построят пешеходный мост за 247 миллионов рублей. Выигравшему лот подрядчику предстоит произвести монтаж и демонтаж информационных знаков и сборных металлоконструкций, забить железобетонные сваи, а также установить ограждения. Все работы будут выполнены в 2023 году.