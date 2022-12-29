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В Тюмени построят пешеходный мост за 247 миллионов рублей. Согласно информации, размещенной на сайте Госзакупок, надземный переход протянется через объездную дорогу и будет находиться у ЖК «Колумб».

Из документа следует, что выигравшему лот подрядчику предстоит произвести монтаж и демонтаж информационных знаков и сборных металлоконструкций, забить железобетонные сваи, а также установить ограждения. Все работы будут выполнены в 2023 году

Заявки на электронный аукцион можно подать до 16 января.

«Ранее Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в городе построят подземный переход, который соединит улицу Барабинскую и ЖК «Правобережный». Он будет востребован после того, как на месте гаражного кооператива, расположенного в створе улиц Дамбовская - Мельникайте, появится еще одна петля развязки и заезд со стороны Лесобазы.