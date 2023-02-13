В Ялуторовске дядя не углядел за четырехлетней племянницей, и ее сбила машина

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В Ялуторовске на улице Тюменской сегодня, 13 февраля, водитель автомобиля «Хендэ» сбил четырехлетнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительным данным, она получила ушиб.

Известно, что за пострадавшей четырехлеткой и шестилетним ребенком присматривал дядя. Он купил детям игрушки в магазине и попросил подождать, пока он не сделает другие покупки. Однако дети вышли на улицу, девочка выбежала на дорогу из-за припаркованного авто и попала под колеса автомобиля.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что сбивший восьмилетнюю тюменку водитель «Тойоты» выплатит 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.