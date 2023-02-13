Сбивший восьмилетнюю тюменку водитель «Тойоты» выплатит 80 тысяч рублей компенсации морального вреда

Сбивший восьмилетнюю тюменку водитель «Тойоты» отдаст 80 тысяч рублей компенсации морального вреда Фото: Татьяна Коркина

Калининский районный суд вынес решение взыскать 80 тысяч рублей в пользу девочки, которую вечером в июле 2022 года сбил автомобиль прямо во дворе дома. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, иск о взыскании компенсации морального вреда с хозяина машины подала мать в интересах дочери.

Из материалов дела следует, что водитель «Тойоты» июльским вечером наехал на восьмилетнюю девочку в районе дома на ул. Белинского, когда та каталась на велосипеде. Пострадавший ребенок получил перелом наружной лодыжки левой голени, который причинил вред здоровью средней тяжести.

Из-за травмы мать и обратилась в суд, чтобы взыскать с водителя компенсацию морального вреда.

– На основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ работник прокуратуры Калининского АО г. Тюмени вступил в процесс и дал заключение по данному гражданскому делу об обоснованности требований, – отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в сентябре на перекрестке улиц Парфенова и Рижской сбили ребенка. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.