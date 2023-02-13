Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 февраля 2023 7:28

Сбивший восьмилетнюю тюменку водитель «Тойоты» выплатит 80 тысяч рублей компенсации морального вреда

Пострадавший ребенок получил перелом наружной лодыжки левой голени
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Сбивший восьмилетнюю тюменку водитель «Тойоты» отдаст 80 тысяч рублей компенсации морального вреда

Сбивший восьмилетнюю тюменку водитель «Тойоты» отдаст 80 тысяч рублей компенсации морального вреда

Фото: Татьяна Коркина

Калининский районный суд вынес решение взыскать 80 тысяч рублей в пользу девочки, которую вечером в июле 2022 года сбил автомобиль прямо во дворе дома. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, иск о взыскании компенсации морального вреда с хозяина машины подала мать в интересах дочери.

Из материалов дела следует, что водитель «Тойоты» июльским вечером наехал на восьмилетнюю девочку в районе дома на ул. Белинского, когда та каталась на велосипеде. Пострадавший ребенок получил перелом наружной лодыжки левой голени, который причинил вред здоровью средней тяжести.

Из-за травмы мать и обратилась в суд, чтобы взыскать с водителя компенсацию морального вреда.

– На основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ работник прокуратуры Калининского АО г. Тюмени вступил в процесс и дал заключение по данному гражданскому делу об обоснованности требований, – отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в сентябре на перекрестке улиц Парфенова и Рижской сбили ребенка. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.