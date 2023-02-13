Бывший «реальный пацан» Антон Богданов пригласил тюменцев сняться в короткометражке «Смотри, Любовь»

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Бывший «реальный пацан», режиссер Антон Богданов пригласил тюменцев сняться в короткометражке «Смотри, Любовь», которую создаст молодая кинокомпания REC72. Фильм будет снят при поддержке Богданова, а тюменцев набирают для массовки.

– Сегодня я хочу поддержать тюменских юных кинематографистов и надеюсь, что вы мне в этом не откажете, – обратился Антон к горожанам. – В том году я познакомился с молодой компанией REC72, которая приглашает тюменцев сняться в массовой сцене, которая будет снята, видимо, на площади. Молодые кинорежиссеры Никита и Иван приглашают вас, а я их поддерживаю.

Для тех, кто хочет сняться в короткометражке, ссылка на описание проекта.

Напомним, ранее Антон Богданов приезжал в Тюмень, чтобы снять сцену для фильма «Елки-8». Мы рассказывали, как это было. Новогодние эпизоды снимали даже в августе.