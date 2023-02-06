Тюменские энергетики награждены за сокращение производственного травматизма

Автор: Вячеслав Шаркунов

Второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» занял филиал «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети. Победителей и призеров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» определило Министерство труда и социальной защиты РФ. Торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет 17 февраля 2023 года в Москве в Доме правительства Российской Федерации.

Конкурсантов оценивала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Благодаря большому вниманию, которое энергетики уделяют вопросам улучшения условий и охраны труда и работе с персоналом, компания заняла второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» с 88 баллами.

В 2021 году Тюменские электрические сети направили почти 34 млн рублей на снижение рисков травматизма персонала и других лиц на объектах предприятия. В 2022 году энергетики потратили на эти цели уже 35 миллионов рублей. Эффективность принимаемых мер и практическое применение принципов концепции нулевого травматизма Vision Zero доказало отсутствие в компании «Россети Тюмень» несчастных случаев со смертельным исходом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что около 700 студентов прошли практику в системообразующей энергокомпании Тюменского макрорегиона.