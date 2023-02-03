Около 700 студентов прошли практику в системообразующей энергокомпании Тюменского макрорегиона

Фото: Рамиль Нуриев, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

Почти 700 студентов выбрали системообразующее электросетевое предприятие Тюменского макрорегиона в качестве прохождения производственной практики в 2022 году. Познакомившись с технологическими процессами «Россети Тюмень», будущие энергетики из Тюменской области, Югры, ЯНАО, Омской, Томской и Свердловской области, а также Башкортостана и Санкт-Петербурга закрепили знания в режиме реальной рабочей деятельности. По результатам стажировки в энергокомпанию трудоустроены 17 молодых специалистов.

Кроме закрепления теории, студенты знакомятся с корпоративной культурой предприятия и ее ценностями, бизнес-процессами, системой менеджмента, системой охраны труда и концепцией нулевого травматизма.

Как отметил заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков, кадровый капитал является одним из ключевых факторов конкурентоспособности энергокомпании.

– Работа с молодежью – это инвестиции в будущее. Энергокомпания поддерживает ребят, решивших связать свою судьбу с энергетикой, на каждом жизненном этапе: от энергоклассов в школьной программе до социальных программ и системы карьерного лифта для штатных работников, – говорит Исламбек Казбеков. – Мы постоянно стремимся к расширению и совершенствованию методов взаимодействия с будущими энергетиками и молодыми специалистами. Неизменным остается только фокус кадровой политики – системное и непрерывное развитие профессиональных компетенций и талантов.

Напомним, энергокомпания является учредителем энергогруппы и двух базовых кафедр для студентов и четырех энергоклассов для школьников в Югре, ЯНАО и Тюменской области. Чтобы подготовить кадры в сфере энергоэнергетики, компания заключила 24 соглашения о сотрудничестве с вузами и ссузами.