В Тюмени мальчика, которого покусала бойцовская собака, выписали из больницы

Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Двухлетнего тюменца, пострадавшего от укусов бойцовской собаки, выписали из больницы.

Это случилось 18 января 2023 года в лифте жилого дома, расположенного по улице Верхнетарманской в Тюмени, на 2-летнего мальчика набросилась собака, причинив рваные раны лица. Ребенку понадобилась квалифицированная медицинская помощь. Несколько дней назад его выписали из больницы. Следователи не могли остаться равнодушными к произошедшей трагедии навестили малыша, пообщались с ребенком и его родителями, сотрудники ведомства поинтересовались самочувствием малыша, а также подарили ему игрушки.

Следственные органы СК РФ по Тюменской области расследование уголовного дела по ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Во время расследования уголовного дела в обязательном порядке будет проведен комплекс следственных действий, направленных на тщательное выяснение всех обстоятельств случившегося.