Тюменцам назвали причины низкого напора воды в квартирах и частных домах Фото: Татьяна Коркина

Причиной недостаточного напора воды в домах напрямую связана с повышенным гидравлическим сопротивлением системы. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает «АиФ-Тюмень» со ссылкой на пресс-службу кафедры ЖКХ Тюменского индустриального университета. По словам специалистов, низкий напор воды может быть вызван засорением аэратора (сеточка на смесителе – прим. ред.), самого смесителя или гибкой подводки. Для восстановления напора нужно прочистить устройства или заменить их.

Как отметили в университете, при недостаточном напоре нужно проверить устройства, установленные на вводе в квартиру – от стояка до приборов. «Барахлить» могут вентиль, фильтр, регулятор давления или счетчик воды. Кроме того, причиной может быть засор труб или настройка регулятора на слишком низком давлении.

Также падение напора может быть из-за заниженного диаметра трубопровода. Например, из-за своевольной установки дополнительных водоразборных устройств жильцами, не предусмотренными проектом системы водоснабжения здания. В этом случае коммунальщики советуют поговорить с соседями. Если у них все в порядке, то низкий напор связан с вышеназванными причинами.

По мнению специалистов, если у соседей такая же проблема, значит, она существует во всем здании.

- При недостатке напора в городской сети система водоснабжения здания оборудуется повысительной насосной установкой. Если напор воды недостаточен только на верхних этажах здания, то такая установка либо не была предусмотрена, либо не работает или ее напор недостаточен, - отмечают специалисты.

Если проблема общая, то специалисты советуют обратиться в УК или ТСЖ. Организация, обслуживающая ваше здание, проведет проверку и примет меры по устранению нарушений коммунальной услуги.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени снесут дома на Комбинатской и Полевой в связи с комплексным развитием территории.