Число заболевших коронавирусом ежедневно приближается к цифре 200 человек

Число заболевших коронавирусом приближается к 200 ежедневно Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 февраля 2022 года увеличилось ещё на 190 человек, включая 64 детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 256 134 человека.

Также за сутки от ковида излечились 73 человека (за весь период – 250 272 человека). На искусственной вентиляции легких пациентов нет, но под медицинским наблюдением остаются 1 538 человек.

Для больных коронавирусом развернуто 16 коек, свободный коечный фонд составляет 18,8%. За сутки тест на ковид прошли 3 140 человек, всего – 4 715 564 человека. Вакцинировано против коронавируса 1 437 390 человек, полный курс вакцинации прошли 1 181 525 человек.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», накануне, 2 февраля 2023 года, число вновь заболевших ковидом увеличилось на 167 человек.