В Тюменской области ежедневно растет число заболевших коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 февраля 2023 года увеличилось еще на 167 человек, включая 49 детей. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 255 944 человека.

За сутки выздоровели 139 человек (за весь период – 250 199 человек). На искусственной вентиляции легких пациентов нет, однако 1354 пациента остаются под медицинским наблюдением.

Для больных ковидом развернуто 14 коек, свободный коечный фонд составляет 21,4%. За сутки проведено 3834 лабораторных исследования (всего – 4 712 516). Вакцинировано против коронавируса 1 436 56 человек, полный курс прошло 1 181 295 человек.