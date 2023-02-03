В Тюмени 50-летний отчим пырнул ножом пасынка за то, что тот защищал мать от оскорблений Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 50-летнего тюменца, который подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчине может грозить до двух лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невызде.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Тюмени от врачей больницы. По словам медиков, к ним попал 27-летний молодой человек с ножевым ранением. Участковый уполномоченный выяснил, что травму мужчине нанес его отчим.

Полицейские сразу же задержали подозреваемого и доставил его в отдел для разбирательств. Оказалось, что в день преступления потерпевший приехал к родственникам в гости. Во время распития алкоголя подозреваемый оскорбил супругу, а молодой человек стал защищать мать. Словесная перепалка переросла в потасовку, и тогда злоумышленник схватил кухонный нож и пырнул им пасынка в плечо.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», тоболяк пырнул в шею ножом мужчину, который не давал ему покинуть пьянку.