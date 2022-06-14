Тоболяк пырнул в шею ножом мужчину, который не давал ему покинуть пьянку. Фото: Ольга Крыльцова

Ночью в дежурную часть отдела полиции Тобольска поступила информация о том, что в областную больницу из 6-го микрорайона с ножевым ранением в шею доставили 29-летнего молодого человека. До этого пострадавший распивал алкоголь в компании малознакомых ему людей.

В ходе застолья между ним и 59-летним мужчиной произошел конфликт. Оппонент постарше хотел покинуть компанию, но потерпевший преградил ему дорогу. Тогда мужчина достал из кармана куртки нож, пырнул им тоболяка в шею и ушел.

– Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции задержал ранее судимого за тяжкое преступление подозреваемого и доставил в отдел полиции. Свою вину задержанный признал, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.