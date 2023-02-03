Бастрыкин поручил передать дело о напавшей на двухлетку собаке из полиции в СК по Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского СК Александру Кублякову передать дело о нападении собаки на двухлетнего мальчика в региональные органы СК РФ и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в телеграм-канале информационного центра СК России.

Напомним, на днях в Тюмени бойцовская собака напала на двухлетнего малыша прямо в лифте. В этот момент ребенок находился с мамой, а вместе с ними в лифте стоял сосед с собакой без намордника. В результате пес порвал щеку малышу, которого впоследствии госпитализировали. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» обратилась к экспертам, которые рассказали, что грозит хозяину собаки, укусившей двухлетку, и чем может обернуться укус для малыша.