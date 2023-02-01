В Тюменской области любители кайфа склоняли 17-летнюю девчонку к употреблению наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Упоровском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего и 23-летнего местных жителей, которые обвиняются в склонении к потреблению наркотиков несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре Тюменской области.

Следствие выяснило, что в ночь с 25 октября на 26 октября 2022 года молодые люди находились в доме в селе Пятково и употребляли наркотическую соль. Сидя вместе со знакомыми 17-летней и 18-летней девчонками, молодые люди склоняли их к потреблению опасного вещества.

Уголовное дело направлено в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь им может грозить срок от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», житель Иркутской области склонял тюменских подростков к наркомании.