2018-12-17T09:26:09+03:00
Происшествия

Житель Иркутской области склонял тюменских подростков к наркомании

Теперь молодого человека ждет суд
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Иркутской области предстанет перед судом Тюменского района. 21-летний молодой человек склонил к употреблению наркотиков четырех подростков.

В июне 2018 года в Иркутске его осудили за кражу и наказали условным сроком лишения свободы на полтора года. Ему было дано 2 года испытательного срока, однако мужчина в августе приехал в Тюмень и, познакомившись с 16-летней школьницей из поселка Винзили, стал хранить у нее наркотики.

В октябре он со своей юной подругой и тремя ее знакомыми школьницами в возрасте 13 и 14 лет пошел гулять. На подвесном пешеходном мосту через реку Пышму иркутятнин склонил троих учениц к потреблению наркотиков. Одной из девочек стало плохо. На следующий день он продал наркотик другой 14-летней школьнице, которая уже употребляла наркотики, а затем предложил зелье 14-летнему школьнику, который пришел в гости к его подруге.

На следующий день подруга иркутянина сообщила в полицию. При обыске ее квартиры было изъято более 46 граммов N-производного метилэфедрона,. Это является крупным размером.

Иркутянин был задержан и заключен под стражу. Он полностью признал свою вину.

Сейчас по его уголовному делу прокуратура утвердила обвинение и материалы направлены суд для рассмотрения, сообщили в надзорном ведомстве.

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