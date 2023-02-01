В Тюменской области двое мужчин до смерти отпинали собутыльника и добили его табуреткой и палкой Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Голышманово возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимых 35-летнего и 34-летнго жителей села Аромашево, которые подозреваются в убийстве 63-летнего мужчины. Как сообщил в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, тело мужчины нашли 28 января 2023 года в частном доме с многочисленными телесными повреждениями.

По словам подозреваемых, в ночь на 27 января 2023 года молодые люди распивали спиртное вместе с мужчиной в частном доме в селе Аромашево. Троица поругалась, и тогда двое гостей отпинали потерпевшего и избили его палкой и табуреткой. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Молодым людям предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменец побил супружескую пару табуреткой в гостях.